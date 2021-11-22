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Только под контролем России. У президента Болгарии уточнили заявление по Крыму

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София, Понедельник 22 ноября 2021 17:49
Только под контролем России. У президента Болгарии уточнили заявление по Крыму Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Оккупированный Крым остается украинской территорией. Но на сегодня де-факто контролируется Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Actualno, которое опубликовало распространенное пресс-службой президента Болгарии Руменом Радевым разъяснение его заявлений.

В разъяснении говорится, что Радев неоднократно заявлял, что аннексия Крыма является нарушением международного права, и это четкая позиция Софии во всех международных организациях.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении.

Также у Радева отмечают, что на дебатах подчеркивалась озабоченность по поводу этой ситуации, которая ведет к напряженности в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников.

Напомним, 18 ноября на дебатах перед выборами президента Радев заявил, что оккупированный Крым - это якобы российская территория.

МИД Украины потребовал от него официального опровержения.

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