Контроль над загруженностью транспорта передадут полиции

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание относительно мер по предотвращению нарушений габаритно-весовых норм на дорогах. В ходе совещания президент поручил патрульной полиции взять контроль над габаритно-весовыми ограничениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Согласно поручению Зеленского, Национальная полиция должна взять на себя функции "Укртрансбезопасности" по контролю за соблюдением норм загруженности грузовиков. Также к противодействию перегруженности дорог он предложил присоединиться Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову.

Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента.

Также Зеленский отметил необходимость разработки программы реформирования "Укртрансбезопасности".

Напомним, в конце сентября 2019 года в Украине вступил в силу закон для предотвращения разрушения дорог, которым предусматривается штраф за перегруженность автомобиля.

Также сообщалось, что в прошлом году в Украине запустили автоматические пункты взвешивания грузовых автомобилей (WiM), в течении 2020 года должны установить около 100 таких пунктов.