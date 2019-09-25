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Закон для предотвращения разрушения дорог вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 09:30
Закон для предотвращения разрушения дорог вступил в силу
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Штрафы включили в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины

В среду, 25 сентября, закон, направленный на предотвращение разрушения дорог вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

РБК-Украина писало, что 12 сентября Рада приняла за основу этот законопроект. Тогда "за" проголосовали 337 нардепов.

В этом законе говорится о том, что для предотвращения разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами, обеспечения целевого использования штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предлагается такие штрафы включить в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Напомним, что сегодня также вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, ранее Рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

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