Контроль на ЗАЭС и не только. МАГАТЭ отчиталась о работе в Украине

МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС в рамках мониторинговой миссии по предотвращению опасности ядерной аварии в условиях российского вторжения.

"Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию, особенно с нашим предложением установить зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Мы продвигаемся в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На Запорожскую АЭС на этой неделе прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ, заменившая тех, кто находился там последние несколько недель. Это четвертая команда МАГАТЭ на крупнейшей в Европе АЭС с момента создания 1 сентября миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию ЗАЭС.

Станция по-прежнему получает внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ от ближайшей тепловой электростанции. Работы по устранению повреждений, причиненных обстрелами 19-20 ноября, завершены, за исключением незначительных повреждений, безопасность которых не вызывает опасений.

По его словам, в то же время очень важно не забывать и о других атомных электростанциях Украины. Они находятся в стране, где идет война, и потенциальные риски ядерной безопасности очевидны.

"В последние недели нашими специалистами была проведена работа, направленная на снижение этих рисков, и она будет продолжаться столько, сколько будет необходимо", — сказал Гросси.

На этой неделе миссии экспертов также оценили ситуацию с ядерной безопасностью на Хмельницкой и Ровенской АЭС. Согласно отчету МАГАТЭ, они до сих пор не понесли физического ущерба из-за войны, но обе испытали связанные с этим проблемы, например, отключение электроэнергии, что привело к временной работе резервных дизель-генераторов.