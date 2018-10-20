Контроль над "Укрэнерго" может получить заместитель Насалика Близнюк

Иллюстративное фото (УНИАН)

В правительстве и в энергоотрасли говорят, что именно Близнец будет контролировать "Укрэнерго"

Контроль над "Укрэнерго" может получить заместитель Игоря Насалика Михаил Близнюк. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Энергетика раздора: Как Кабмин препятствует реформам в госкомпании "Укрэнерго".

По словам источников в правительстве и в энергетической отрасли, "происходит передел сфер влияния", и "Гройсман уже пообещал очень высокопоставленным людям, что именно Михаил Близнюк возьмет под контроль "Укрэнерго".

Судя по биографии Близнюка, он тесно связан с бывшим заместителем министра энергетики Игорем Прокопивым - оба выходцы из Прикарпатского региона.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет совещание относительно ситуации с "НЭК "Укрэнерго".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк готовят обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману из-за затягивания корпоратизации "Укрэнерго".