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Контроль над "Укренерго" може отримати заступник Насалика Близнюк

Новини » Політика    20.10.2018 - 15:18
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В уряді і в енергогалузі говорять, що саме Близнюк контролюватиме "Укренерго"

Контроль над "Укренерго" може отримати заступник Ігоря Насалика Михайло Близнюк. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Енергетика розбрату: Як Кабмін перешкоджає реформам в держкомпанії "Укренерго".

За словами джерел в уряді та в енергетичній галузі, "відбувається переділ сфер впливу", і "Гройсман вже пообіцяв дуже високопоставленим людям, що саме Михайло Близнюк візьме під контроль "Укренерго".

Судячи з біографії Близнюка, він тісно пов'язаний з колишнім заступником міністра енергетики Ігорем Прокопівим - обидва вихідці з Прикарпатського регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе нараду стосовно ситуації з "НЕК "Укренерго".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк готують звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана через затягування корпоратизації "Укренерго".

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