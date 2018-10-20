Гройсман проведет совещание по ситуации с "Укрэнерго"

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В правительстве, и в энергетической отрасли говорят, что "происходит передел сфер влияния"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет совещание относительно ситуации с "НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Энергетика раздора: Как Кабмин препятствует реформам в госкомпании "Укрэнерго".

Как сообщил высокопоставленный источник в Кабмине, Гройсман пока занял "выжидательную позицию".

По словам источника, премьер намерен провести совещание относительно дальнейшей судьбы "Укрэнерго". И в правительстве, и в энергетической отрасли говорят, что "происходит передел сфер влияния".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк готовят обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману из-за затягивания корпоратизации "Укрэнерго".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комиссия по реорганизации "Укрэнерго" будет разбираться в работе компании из-за ряда нарушений. Компания переоценила стоимость необоротных активов, "нарушила условия методики оценки имущества, некачественно и несвоевременно готовила документы".