Контрнаступ ЗСУ на півдні. Арестович заявив, що РФ за 4 дні втратила 1500 солдатів

ЗСУ наприкінці серпня розпочали контрнаступальні дії на півдні України. За перші чотири дні Росія втратила близько 1500 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Втрати за перші чотири доби операції у російської армії понад півтори тисячі вбитими та пораненими. А за цей час пройшло ще дві доби", - сказав посадовець.

Арестович зазначив, що після Високопілля ЗСУ звільнили ще три населені пункти, але необхідно дочекатися підтвердження з Генштабу.

Окупантам буде дуже важко

Він також вважає, що найближчими тижнями російському угрупованню буде важко через зруйновану логістику.

"Оперативне оточення це завжди приємно, це близько 20 тисяч російських військових перебувають на правому березі без особливої можливості взаємодії з великою землею. Вони через поромні переправи якось намагаються, але це все під вогневим контролем дуже швидко виявляється та знищується", - додав радник ОП.