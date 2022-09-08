Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях

"Общая площадь территорий, возвращенной под контроль Украины, в Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров", - сказал Громов.

По его словам, ВСУ вклинились в оборону врага на глубину до 50 километров, и "продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов".

Напомним, также Громов рассказал, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

Добавим, как раннее стало известно, недавно ВСУ начали свое успешно контрнаступление, проводя свои операции на ряде направлений, как на Харьковском, так и Херсонском.

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