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Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 08 сентября 2022 11:03
Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах Фото: обнародована карта войны в Украине на 8 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована карта войны в Украине по состоянию на сегодня, 8 сентября. Украинские бойцы не только успешно отражают атаки врага, но и пытаются выбить оккупантов из захваченных территорий нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Согласно обновленным данным карты, украинским защитникам удалось отбить атаки российских войск почти на десятке локаций.

Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Как видно из карты, на разных направлениях ВСУ отбили атаки противника в районах таких населенных пунктов как: Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцевое, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

При этом деталей относительно ситуации на Харьковском направлении не наблюдается, как того и придерживается пока Генштаб, впрочем, заметно, что российские оккупанты по-прежнему совершают обстрелы.

Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Тем временем враг не оставляет своих попыток полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории на юге, Николаевской и Херсонской областей. Впрочем, наши бойцы сдерживают врага.

Напомним, по данным свежего отчета Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма - продвинулись как минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской области.

Между тем британская разведка сообщает, что ВСУ наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы врага. В частности, речь идет об уничтожении тактически важного для россиян понтонного моста в Дарьевке.

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