Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Опубликована карта войны в Украине по состоянию на сегодня, 8 сентября. Украинские бойцы не только успешно отражают атаки врага, но и пытаются выбить оккупантов из захваченных территорий нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Согласно обновленным данным карты, украинским защитникам удалось отбить атаки российских войск почти на десятке локаций.

Как видно из карты, на разных направлениях ВСУ отбили атаки противника в районах таких населенных пунктов как: Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцевое, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

При этом деталей относительно ситуации на Харьковском направлении не наблюдается, как того и придерживается пока Генштаб, впрочем, заметно, что российские оккупанты по-прежнему совершают обстрелы.

Тем временем враг не оставляет своих попыток полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории на юге, Николаевской и Херсонской областей. Впрочем, наши бойцы сдерживают врага.

Напомним, по данным свежего отчета Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма - продвинулись как минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской области.

Между тем британская разведка сообщает, что ВСУ наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы врага. В частности, речь идет об уничтожении тактически важного для россиян понтонного моста в Дарьевке.

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