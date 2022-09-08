RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках

Фото: українські бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів, які були окуповані росіянами. Йдеться про Харківський та Південнобузький напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Загальна площа територій, повернутої під контроль України, на Харківському та Південнобузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів", - сказав Громов.

За його словами ЗСУ вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 кілометрів, і "тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів".

Нагадаємо, також Громов розповів, що українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Додамо, як раніше стало відомо, нещодавно ЗСУ розпочали свій контрнаступ,успішно проводячи свої операції на низці напрямків, як на Харківському, так і Херсонському.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківВійна Росії проти України