Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках

"Загальна площа територій, повернутої під контроль України, на Харківському та Південнобузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів", - сказав Громов.

За його словами ЗСУ вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 кілометрів, і "тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів".

Нагадаємо, також Громов розповів, що українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Додамо, як раніше стало відомо, нещодавно ЗСУ розпочали свій контрнаступ,успішно проводячи свої операції на низці напрямків, як на Харківському, так і Херсонському.

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