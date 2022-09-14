UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контрнаступление ВСУ: Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках недавнего успешного контрнаступления ВСУ, нашим воинам удалось освободить около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Очень важно их (данные, - ред.) воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно. У нас 2500 километров линия фронта. Из них 1300 километров - активные боевые действия", - объясняет Маляр.

Украинским военным, как добавляет заместитель министра обороны, удается не только оборонять Украину, но и проводить наступательные действия. В то же время до полной победы над оккупантами необходимы немало времени, сил и терпения.

Освобождение Харьковской области, является динамичным процессом, в связи с чем данные постоянно обновляются.

"Кроме того, освобождены территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведены стабилизационные меры, а значит отличаться", - отметила Маляр.

Начиная с 6 сентября, нашим воинам удалось освободить в Харьковской области:

  • около 8,5 тысяч квадратных километров;
  • около 388 населенных пунктов;
  • около 150 тысяч украинцев.

Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что, по словам Маляр, наши воины освободили вдвое больше территорий в Харьковской области чем объявляло Министерство обороны. Тем временем ВСУ продолжают деоккупировать регион однако говорить о полном контроле над ним пока рано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныХарьков