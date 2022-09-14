Контрнаступ ЗСУ: Маляр озвучила обсяг звільнених територій у Харківській області

В рамках нещодавнього успішного контрнаступу ЗСУ, нашим воїнам вдалося звільнити близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Дуже важливо їх (дані, - ред.) сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2500 кілометрів лінія фронту. З них 1300 кілометрів - активні бойові дії", - пояснює Маляр.
Українським військовим, як додає заступниця міністра оборони, вдається не лише обороняти Україну, але й проводити наступальні дії. Водночас до повної перемоги над окупантами необхідні чимало часу, сил та терпіння.
Звільнення Харківської області, є динамічним процесом, у зв'язку з чим дані постійно оновлюються.
"Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - зауважила Маляр.
Починаючи з 6 вересня, нашим воїнам вдалося звільнити у Харківській області:
Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно писало про те, що, за словами Маляр, наші воїни звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошувало Міністерство оборони. Тим часом ЗСУ продовжують деокуповувати регіон, однак говорити про повний контроль над ним поки що зарано.
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