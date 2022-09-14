Контрнаступ ЗСУ: Маляр озвучила обсяг звільнених територій у Харківській області

"Дуже важливо їх (дані, - ред.) сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2500 кілометрів лінія фронту. З них 1300 кілометрів - активні бойові дії", - пояснює Маляр.

Українським військовим, як додає заступниця міністра оборони, вдається не лише обороняти Україну, але й проводити наступальні дії. Водночас до повної перемоги над окупантами необхідні чимало часу, сил та терпіння.

Звільнення Харківської області, є динамічним процесом, у зв'язку з чим дані постійно оновлюються.

"Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - зауважила Маляр.

Починаючи з 6 вересня, нашим воїнам вдалося звільнити у Харківській області: