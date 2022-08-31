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Контрнаступление началось? Эксперт объяснил, что происходит на юге

Фото: в Херсонской области идут активные бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области продолжаются активные бои, но их нельзя назвать контрнаступлением ВСУ. Пока украинские военные готовятся к наступательным операциям.

Об этом военный эксперт, экс-руководитель пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев объясняет в материале "Это еще не контрнаступление ВСУ. Или что происходит возле Херсона".

"Сейчас ситуация такова: наши войска не начали контрнаступление, они продолжают мероприятия контрнаступательного характера в рамках тактики "жабьих прыжков". Соответственно, происходит определенное движение", - сказал он.

Эксперт отметил, что пока военные не могут раскрывать подробности, говорить об освобождении конкретных населенных пунктов или продвижении. Эта информация может навредить и даже подвергать смертельной опасности наших защитников.

Однако ситуация в Херсонской области остается очень динамичной и "странной в плане перспектив и развития". На этом участке фронта оккупанты держат около 50 батальонных тактических групп, но логистика врага снижена из-за поврежденных мостов.

"Задействовать их всех в полном объеме у них нет возможности из-за поврежденных мостов. Их пропускная способность снизилась до минимума", - добавил Селезнев.

Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ порвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Генштаб не говорит об освобождении конкретных населенных пунктов, но отмечает, что защитники активно атакуют оккупантов на юге.

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