Контрнаступление началось? Эксперт объяснил, что происходит на юге

"Сейчас ситуация такова: наши войска не начали контрнаступление, они продолжают мероприятия контрнаступательного характера в рамках тактики "жабьих прыжков". Соответственно, происходит определенное движение", - сказал он.

Эксперт отметил, что пока военные не могут раскрывать подробности, говорить об освобождении конкретных населенных пунктов или продвижении. Эта информация может навредить и даже подвергать смертельной опасности наших защитников.

Однако ситуация в Херсонской области остается очень динамичной и "странной в плане перспектив и развития". На этом участке фронта оккупанты держат около 50 батальонных тактических групп, но логистика врага снижена из-за поврежденных мостов.

"Задействовать их всех в полном объеме у них нет возможности из-за поврежденных мостов. Их пропускная способность снизилась до минимума", - добавил Селезнев.