Контрнаступ почався? Експерт пояснив, що відбувається на півдні

"Зараз ситуація така: наші війська не почали контрнаступ, вони продовжують заходи контрнаступального характеру в рамках тактики "жаб'ячих стрибків". Відповідно, відбувається певний рух", - сказав він.

Експерт зазначив, що поки військові не можуть розкривати подробиці, говорити про звільнення конкретних населених пунктів або просування. Ця інформація може нашкодити та навіть наражати на смертельну небезпеку наших захисників.

Однак ситуація в Херсонській області залишається дуже динамічною та "дивною в плані перспектив і розвитку". На цій ділянці фронту окупанти тримають близько 50 батальйонних тактичних груп, але логістика ворога знижена через пошкоджені мости.

"Задіяти їх усіх в повному обсязі у них немає можливості через пошкоджені мости. Їх пропускна здатність знизилася до мінімуму", - додав Селезньов.