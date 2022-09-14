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Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 11:46
Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро Фото: обновлены карты войны в Украине на 14 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинское контрнаступление успешно продолжается. ВСУ в Херсонской области пытаются продвинуться на трех направлениях, а также осуществляют атаки, чтобы подойти к Лиману на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские войска продолжают консолидировать успехи в восточной части Харьковской области и, вероятно, осуществляют наземные атаки на севере Донецкой области.

Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро

Аналитики предполагают, украинские силы, вероятно, пытаются воспользоваться недавними достижениями в Святогорске (южнее границы Харьковско-Донецкой области, 20 км к северо-западу от Славянска), чтобы продвинуться на восток.

Не исключается, что бои ведутся и рядом с Белогоровкой. Украинские защитники закрепляют свои успехи в регионе, надеясь усилить давление на оккупантов в Луганской области, в частности, в районе Лисичанска-Северодонецка.

Донбасс

Как отмечают в ISW, Донецкая область остается одним из главных сосредоточений сил россиян.

Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро

Вчера враг совершил ограниченные наземные атаки в области и, возможно, достиг незначительных успехов в районе Бахмута, ведя позиционные бои вдоль трассы Т0513.

Кроме того аналитики отметили, что заявления российских источников, что якобы их армии удалось добраться до восточных окраин Бахмута, нуждаются в подтверждении.

Юг

Украинские бойцы продолжают контрнаступательную операцию в Херсонской области.

Так, ВСУ совершили наземные атаки на трех основных направлениях вдоль линии фронта Херсон-Николаев: север Херсонской области на юг от границы с Днепропетровской областью; запад Херсонской области вдоль р. Ингулец; и на северо-запад от г. Херсона.

Контрнаступление в Херсонской области и продвижение ВСУ к Лиману: карты боев на утро

Вероятно, украинские войска укрепляют позиции в Ольгином (5 км на юг от границы Днепропетровско-Херсонской области) и готовятся к атакам вдоль линии Архангельское в направлении Новопетровки (5 км на юг от Ольгино).

Аналитики предполагают, что ВСУ имеют успехи в районе Давыдова Брода и в попытках перестроиться в районе Сухого Ставка. Такие маневры могут применяться для дальнейшего продвижения к Брускинскому в Херсонской области.

Тем временем россияне пытались продвинуться вдоль линии Терновые Поды-Любомировка, что примерно в 30 километрах от Херсона. Официальных подтверждений подобных пока нет.

Вместе с тем украинские силы продолжают кампанию блокировки на оперативном уровне против российских военных, материально-технических и транспортных средств на юге Украины для поддержки наземных маневров вдоль линии фронта Херсон-Николаев.

Напомним, по данным ISW, российские войска сейчас находятся вблизи реки Оскол в Харьковской области. Впрочем, у них нет достаточной силы, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских Вооруженных сил.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, наши бойцы отбили атаки россиян на восьми направлениях.

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