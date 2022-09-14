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Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок

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Україна, Середа 14 вересня 2022 11:46
Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок Фото: оновлені карти війни в Україні на 14 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Український контрнаступ успішно продовжується. ЗСУ в Херсонській області намагаються просунитися на трьох напрямках, а також здійснюють атаки, щоб продвинутися до Лиману на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські війська продовжують консолідувати успіхи в східній частині Харківської області та, ймовірно, здійснюють наземні атаки на півночі Донецької області.

Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок

Аналітики припускають, українські сили, ймовірно, намагаються скористатися нещодавніми досягненнями у Святогірську (на південь від кордону Харківсько-Донецької області, 20 км на північний захід від Слов’янська), щоб просунутися на схід.

Не виключається, що бої ведуться і поряд із Білогорівкою. Українські захисники закріплюють свої успіхи у регіоні, сподіваючись посилити тиск на окупантів у Луганській області, зокрема, в районі Лисичанська-Сєвєродонецька.

Донбас

Як зазначають в ISW, Донецька область залишається одним із головних зосереджень сил росіян.

Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок

Вчора ворог здійснив обмежені наземні атаки в області та, можливо, досягнув незначних успіхів у районі Бахмута, ведучи позиційні бої вздовж траси Т0513.

Крім того аналітики зазначили, що заяви російських джерел, що нібито їх армії вдалосясдалося дістатися східних околиць Бахмута, потребують підтвердження.

Південь

Українські бійці продовжують контрнаступальну операцію в Херсонській області.

Так, ЗСУ здійснили наземні атаки на трьох основних напрямках уздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв: північ Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю; захід Херсонської області вздовж р. Інгулець; і на північний захід від м. Херсона.

Контрнаступ в Херсонській області і просування ЗСУ до Лиману: карти боїв на ранок

Ймовірно, українські війська зміцнюють позиції в Ольгиному (5 км на південь від кордону Дніпропетровсько-Херсонської області) і готуються до атак вздовж лінії Архангельське в напрямку Новопетрівки (5 км на південь від Ольгиного).

Аналітики припускають, що ЗСУ мають успіхи в районі Давидова Брода та в спробах перегрупуватись у районі Сухого Ставка. Такі маневри можуть застосовуватись для подальшого просування до Брускинського Херсонської області.

Тим часом росіяни намагалися просунутися вздовж лінії Тернові Поди - Любомирівка, що приблизно за 30 кілометрів від Херсона. Офіційних підтверджень подібних поки немає.

Разом з тим українські сили продовжують кампанію блокування на оперативному рівні проти російських військових, матеріально-технічних і транспортних засобів на півдні України для підтримки наземних маневрів уздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська наразі перебувають поблизу річки Оскол у Харківській області. Втім, вони не мають достатньо сили, аби завадити подальшому просуванню українських Збройних сил.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наші бійці відбили атаки росіян на вісьмох напрямках.

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