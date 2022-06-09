Контрнаступление в Херсонской области. Оккупанты взрываются на советских снарядах, предназначенных для ВСУ, - ГУР

Россия минирует Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Таким образом, российские оккупанты пытаются "спастись" от контрнаступления ВСУ, но сами подрываются на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Недавно в оккупированную Херсонскую область прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГУР, при попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже взорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск.

"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", - рассказывают разведчики.