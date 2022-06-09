Контрнаступление в Херсонской области. Оккупанты взрываются на советских снарядах, предназначенных для ВСУ, - ГУР
Россия минирует Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Таким образом, российские оккупанты пытаются "спастись" от контрнаступления ВСУ, но сами подрываются на них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Недавно в оккупированную Херсонскую область прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ГУР, при попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже взорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск.
"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", - рассказывают разведчики.
Как сообщалось, Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.
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