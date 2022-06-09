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Контрнаступ в Херсонській області. Окупанти підриваються на радянських снарядах, призначених для ЗСУ, - ГУР

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Херсон, Четвер 09 червня 2022 11:22
Контрнаступ в Херсонській області. Окупанти підриваються на радянських снарядах, призначених для ЗСУ, - ГУР Фото: окупанти підриваються на радянських снарядах, встановлених для ЗСУ
Автор: Наталія Гурковська

Росія мінує Херсонську область боєприпасами виготовленими в 50-х роках минулого століття. Таким чином російські окупанти намагаються "врятуватись" від контрнаступу ЗСУ, але самі підриваються на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Нещодавно в окуповану Херсонську область прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ГУР, при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалися кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

"З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - розповідають розвідники.

Як повідомлялося, Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. У рамках підготовки до них Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

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