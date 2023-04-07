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Контрнаступ ЗСУ: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США

Фото: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО і США про контрнаступ ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає. Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Військові аналітики заявили, що опубліковані документи, схоже, були змінені в деяких частинах. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.

Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою, нею володіють 3-5 людей на планеті.

Нагадаємо, Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, дати якого підбере Генштаб.

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