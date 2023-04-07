Контрнаступление ВСУ: Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США

Обнародованные документы датируются 1 марта. В них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит. Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Военные аналитики заявили, что опубликованные документы, похоже, изменились в некоторых частях. В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых российских военных. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.