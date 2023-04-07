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Контрнаступление ВСУ: Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США

Фото: Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о контрнаступлении ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Обнародованные документы датируются 1 марта. В них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит. Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Военные аналитики заявили, что опубликованные документы, похоже, изменились в некоторых частях. В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых российских военных. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

Ранее мы сообщали, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что информация о времени и месте будущего контрнаступления ВСУ закрыта, ею владеют 3-5 человек на планете.

Напомним, Украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, даты которого подберет Генштаб.

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