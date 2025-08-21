Контрнаступ під Добропіллям: "Азов" відбив населені пункти й завдав РФ великих втрат

За даними Генштабу, в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат.

"Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня - 1116 осіб), санітарні втрати - 73 особи (загалом - 412), полонений - 1 (разом - 38)", - сказано у повідомленні.

Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено:

3 танки (загалом - 12);

3 бойові броньовані машини (9);

24 одиниці авто- й мототехніки (124);

12 гармат (30),

35 БпЛА різних типів (126).

За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.