Контрнаступление под Добропольем: "Азов" отбил населенные пункты и нанес РФ большие потери

По данным Генштаба, в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери.

"Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)", - сказано в сообщении.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:

3 танка (всего - 12);

3 боевые бронированные машины (9);

24 единицы авто- и мототехники (124);

12 пушек (30),

35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.