Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Контрнаступление под Добропольем: "Азов" отбил населенные пункты и нанес РФ большие потери

Иллюстративное фото: "Азов" отбил населенные пункты и нанес РФ большие потери возле Доброполья (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий Добропольском направлении. От врага зачищен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери.

"Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)", - сказано в сообщении.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:

  • 3 танка (всего - 12);
  • 3 боевые бронированные машины (9);
  • 24 единицы авто- и мототехники (124);
  • 12 пушек (30),
  • 35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

 

Бои возле Доброполья

11 августа аналитический проект DeepState сообщил о прорыве российских войск в районе Доброполья. По их данным, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении противник действует малыми группами, пытаясь использовать численное преимущество и обходить первую линию обороны. В то же время украинские защитники в последние дни вернули часть ранее утраченных позиций.

Впоследствии в Генштабе ВСУ заявили, что с 4 по 16 августа в Донецкой области был зачищен от оккупантов ряд населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян изменилось на отчаяние.

Больше подробностей о ситуации вокруг Доброполья - читайте в материале РБК-Украина "Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия".

