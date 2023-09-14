Контрнаступ і постачання зброї: Умєров провів переговори зі Столтенбергом та Боррелем
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України у Facebook.
За словами Умєрова, він обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих на саміті Альянсу у Вільнюсі, та спільну роботу з НАТО над дорожньою картою взаємосумісності.
"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", - уточнив міністр оборони.
При цьому з Боррелем чиновник обговорив шляхи покращення забезпечення України зброєю та боєприпасами.
Як зазначив Умєров, Україна працює з ЄС над спільною ефективною безпековою архітектурою в Європі.
Новий міністр оборони
Нагадаємо, Рустема Умєрова нещодавно призначили міністром оборони України. Він замінив на цій посаді Олексія Резнікова.
Кадрові перестановки сталися на тлі скандалів у відомстві, пов'язаних із закупівлями екіпірування для армії.
Більш детально про Умєрова можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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