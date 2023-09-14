ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Контрнаступление и поставки оружия: Умеров провел переговоры со Столтенбергом и Боррелем

Четверг 14 сентября 2023 21:59
UA EN RU
Контрнаступление и поставки оружия: Умеров провел переговоры со Столтенбергом и Боррелем Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Facebook.

По словам Умерова, он обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, которые были достигнуты на саммите Альянса в Вильнюсе, и общую работу с НАТО над дорожной картой взаимосовместимости.

"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - уточнил министр обороны.

При этом с Боррелем чиновник обсудил пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами.

Как отметил Умеров, Украина работает с ЕС над общей эффективной архитектурой безопасности в Европе.

Новый министр обороны

Напомним, Рустема Умерова недавно назначили министром обороны Украины. Он заменил на этой должности Алексея Резникова.

Кадровые перестановки произошли на фоне скандалов в ведомстве, которые были связаны с закупками экипировки для армии.

Более детально об Умерове можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины НАТО Жозеп Боррель Рустем Умеров Евросоюз Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ