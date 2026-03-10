Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW

Згідно з аналітикою, Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області.

"Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року", - йдеться у статті.

В ISW зазначають, що російське командування, ймовірно, розраховувало на поступове просування своїх військ у районі Гуляйполя. За цим задумом, наступ мав доповнити атаки поблизу Оріхова, що дало б змогу російським силам просуватися до міста одночасно зі сходу та заходу.

У перспективі це могло відкрити шлях для подальшого просування російських військ у напрямку Запоріжжя.

Однак через активні дії українських сил ситуація на півдні для російських військ ускладнилася.

Як зазначають аналітики, на початку березня армія РФ стикається з набагато складнішою бойовою обстановкою, ніж на початку 2026 року.

Крім того, українські контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та в інших районах Запорізької області мають стратегічний ефект і на інших ділянках фронту.

У звіті наголошується, що ці дії демонструють обмеженість ресурсів і структури російських сил в Україні.