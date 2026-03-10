Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ весной и летом, - ISW

Согласно аналитике, Силы обороны Украины активизировали контратаки не только на направлениях Александровки и Гуляйполя, но и в западной части Запорожской области.

"Эти контратаки создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать план наступательной кампании России на весну-лето 2026 года", - говорится в статье.

В ISW отмечают, что российское командование, вероятно, рассчитывало на постепенное продвижение своих войск в районе Гуляйполя. По этому замыслу, наступление должно было дополнить атаки вблизи Орехова, что позволило бы российским силам продвигаться к городу одновременно с востока и запада.

В перспективе это могло открыть путь для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Запорожья.

Однако из-за активных действий украинских сил ситуация на юге для российских войск осложнилась.

Как отмечают аналитики, в начале марта армия РФ сталкивается с гораздо более сложной боевой обстановкой, чем в начале 2026 года.

Кроме того, украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и в других районах Запорожской области имеют стратегический эффект и на других участках фронта.

В отчете отмечается, что эти действия демонстрируют ограниченность ресурсов и структуры российских сил в Украине.