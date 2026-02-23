Контратака ЗСУ і фейк росіян про Тернувате: що відбувається на південному фронті

Контратака ЗСУ та звільнення територій

Волошин зазначив, що контрнаступальна операція українських захисників триває. Штурмові дії зосереджені на адміністративному кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей.

Він нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що українським воїнам уже вдалося звільнити близько 400 квадратних кілометрів територій.

"Вісім населених пунктів було остаточно повернуто під контроль", - сказав він.

Фейк про Тернувате

За словами спікера Сил оборони півдня, російська пропаганда поширює вкид про нібито захоплення селища Тернувате (недалеко від Гуляйполя).

"Це неправда, тому що воно ніколи не перебувало під контролем росіян і залишається під контролем Сил оборони України. Воно розташоване глибоко в глибині нашої оборони, десь 10-15 кілометрів від так званої лінії фронту", - підкреслив Волошин.

За його словами, близько двох тижнів тому в село прорвалася інфільтраційна група ворога для зйомки пропагандистських відео, проте її було знищено. Сили оборони завершують зачистку, оскільки частина окупантів могла вижити.

Ворог спеціально поширює такі фейки перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Активізація ворожих ударів

Речник Сил оборони півдня додав, що після поліпшення погодних умов зафіксовано зростання кількості повітряних атак ворога: