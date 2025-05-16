Контрастна температура та дощі: синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

В Україні на вихідних, 17-18 травня, прогнозується вкрай контрастна температура: від +9 до +23 градусів. Також очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

У суботу, 17 травня, погода буде переважно вологою, із періодичними дощами.

Температура повітря завтра вкрай контрастна. У східній частині очікується +19+22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише +9+14 градусів.

У південній частині від +16 в Одеській області до +23 градусів ну Херсонській та в Криму.

З північних областей вирветься до теплішої погоди Сумщина, тут завтра до +17 градусів.

А в центрі очікується від +12 у Вінницькій області до +21 градуса у Дніпропетровській.

18-го травня в Україні також часом дощі, хіба що у південній частині - без опадів.

Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15+19 градусів, на сході та півдні очікується до +18+22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10+14 градусів.

Понеділок в Україні обіцяє бути також порівняно теплим (окрім західних областей), у вівторок - дощі та знову похолоднішає, хай воно сказиться, але у середу збирається на хоча й скромне, проте все ж триваліше потепління.

Погода у Києві на вихідних

У Києві в суботу холодно, +10+12 градусів, йтиме дощ.

А от у неділю будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів.