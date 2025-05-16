Контрастная температура и дожди: синоптик дала прогноз на выходные в Украине
В Украине на выходных, 17-18 мая, прогнозируется крайне контрастная температура: от +9 до +23 градусов. Также ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
В субботу, 17 мая, погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями.
Температура воздуха завтра крайне контрастная. В восточной части ожидается +19+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9+14 градусов.
В южной части от +16 в Одесской области до +23 градусов ну Херсонской и в Крыму.
Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, здесь завтра до +17 градусов.
А в центре ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской.
18-го мая в Украине также временами дожди, разве что в южной части - без осадков.
Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15+19 градусов, на востоке и юге ожидается до +18+22 градусов. Лишь в западных областях в воскресенье будет прохладно, +10+14 градусов.
Понедельник в Украине обещает быть также сравнительно теплым (кроме западных областей), во вторник - дожди и снова похолодает, пусть оно скажется, но в среду собирается на хотя и скромное, но все же длительное потепление.
Погода в Киеве на выходных
В Киеве в субботу холодно, +10+12 градусов, будет идти дождь.
А вот в воскресенье будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.
Погода в Украине в мае
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15...+19 градусов, а в горах - около +12...+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.