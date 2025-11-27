UA

Контрастна погода в Україні: де сьогодні буде до +20, а де - похолодання

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 27 листопада (Любов Калашникова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

В Україні сьогодні, 27 листопада, очікується контрастна погода: від прохолоди на заході до +20 градусів на півдні. У низці областей пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За словами Діденко, найхолодніше сьогодні буде у західних областях - вдень лише +2+6 градусів.

Найтепліша погода очікується на півдні від +12+16 градусів, у Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до +15+20.

У північних областях прогнозують +6+11 градусів, на сході  +8+12.

У центрі буде +10+13, але на Вінниччині прохолодніше - близько +5+7 градусів.

Дощі очікуються на півночі та в центрі країни, переважно невеликі. В інших регіонах - без істотних опадів, але хмарно.

Як пояснили в Укргідрометцентрі, атмосферний фронт із заходу повільно рухається на схід, змінюючи характер погоди - як за температурою, так і за кількістю опадів.

У більшості регіонів вночі та вранці можливий туман, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер - південно-східний, на Правобережжі із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ . Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 4-9 градусів тепла, вдень 7-10 градусів. У Києві вночі та вдень очікується 7-9 градусів тепла.

Нагадаємо, вчора у гірських районах Прикарпаття було зафіксовано небезпечні погодні умови.

Також в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року. Синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

А ще метеорологи підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

