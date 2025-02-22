На контрасті з Трампом. Келлог відповів, яким має бути мир та на чиєму боці США

Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог запевнив, що США на боці України. За його словами, будь-яка угода з РФ має гарантувати, що нової війни не буде.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Келлога, якого цитує Sky News.
Келлог напередодні відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом, де поспілкувався з пораненими українськими військовими. Спецпредставник США у своєму X (Twitter) назвав свій візит до госпіталю "емоційним".
"Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися", - написав Кіт Келлог.
Як пише Sky News, риторика Келлога різко відрізнялася від заяв президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України.
Один з поранених українських бійців запитав Келлога, "чи можемо ми довіряти Росії" під час переговорів. Келлог відповів, що "всі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою досягається дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком".
"Чи можете ви довіряти людям, які з вами, і бути впевненими, що вони з вами? Це наче якби ви поставили глибше запитання: ви з нами? І відповідь: так, ми з вами", - заявив спецпредставник США.
Келлог також заявив, що мета будь-якої мирної угоди з Росією полягає в тому, щоб не допустити нової війни в майбутньому.
Цього тижня, 18 лютого, у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій США та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що не визнаватиме ніяких переговорів без України.
Після зустрічі в Ер-Ріяді американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського лише 4%. Проте внутрішні опитування свідчать, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.
Коментуючи заяву Трампа, Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.
Пізніше президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Європейські лідери висловили підтримку президенту України.
Крім того, між США та Україною точиться суперечка через угоду щодо копалин. Україна не готова ухвалити угоду, де не буде гарантій безпеки від США. Як пише Sky News, Зеленський не готовий підписати з США угоду через "проблемні питання".
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