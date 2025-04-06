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Контрасти погоди. Де чекати сніг і заморозки, а де дощ і "плюси" в Україні завтра

Україна, Неділя 06 квітня 2025 14:15
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Контрасти погоди. Де чекати сніг і заморозки, а де дощ і "плюси" в Україні завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 7 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 7 апреля, погода в Украине удивит. Местами ожидаются снег и заморозки, а где-то дождь и тепло до +13 градусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 7 квітня, в Україні погода буде різноманітною, залежно від регіону.

Зокрема, на заході, крім Закарпаття, йтиме сніг. Він також зачепить Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Київ, Київську, Чернігівську та Сумську області.

В інших регіонах очікується дощ, за винятком Одеської та Миколаївської областей, де опадів не очікується.

Уночі в більшості регіонів очікується мороз, до -3 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму, у Донецькій, Луганській областях, до +4 градусів. А в Запорізькій - до +5.

Вдень максимально буде до +13, у Луганській області, навіть у Криму очікується не вище +8.

Погода в Україні

Останніми днями в Україні значно похолодало. Синоптики попереджали про заморозки та сніг до 15 см.

Зазначимо, що вже 6 квітня прогнози синоптиків справдилися. На Волині, у Львові, в Одесі, Подільську, Черкасах, Тернополі дійсно випав сніг.

При цьому синоптики не обнадіюють. Після 10 квітня температура в Україні почне підніматися, але стрімкого зростання плюсової температури чекати не варто.

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