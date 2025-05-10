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Контрасти 10 травня: де в Україні чекати сніг і дощ, а де буде сухо

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 травня, в Україні очікуєтться дощова холодна погода. Вдень очікується не більше 17° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень на заході країни прогнозуємо помірні, у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14° тепла; на півдні та сході країни вдень 12-17°.

На високогір'ї Карпат вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.

Погода в Україні 10 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода 11 та 12 тавня в Україні

11-12 травня в Україні господарюватиме холодна повітряна маса з північних широт. Атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду, щедру в більшості областей на невеликі та помірні дощі.

Вночі на неділю - в північно-східній частині країни з ймовірністю заморозків на поверхні ґрунту 0-5°. Тому доведеться також запастися терпінням і в очікуванні погожих теплих днів.

Детальніше про погоду на 11 травня в Україні - читайте в матеріалі.

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