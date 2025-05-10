Контрасти 10 травня: де в Україні чекати сніг і дощ, а де буде сухо

Погода 11 та 12 тавня в Україні

11-12 травня в Україні господарюватиме холодна повітряна маса з північних широт. Атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду, щедру в більшості областей на невеликі та помірні дощі.

Вночі на неділю - в північно-східній частині країни з ймовірністю заморозків на поверхні ґрунту 0-5°. Тому доведеться також запастися терпінням і в очікуванні погожих теплих днів.

Детальніше про погоду на 11 травня в Україні - читайте в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.