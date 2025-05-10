Контрасты 10 мая: где в Украине ждать снег и дождь, а где будет сухо

Погода 11 и 12 июня в Украине

11-12 мая в Украине будет хозяйничать холодная воздушная масса с северных широт. Атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, щедрую в большинстве областей на небольшие и умеренные дожди.

Ночью на воскресенье - в северо-восточной части страны с вероятностью заморозков на поверхности почвы 0-5°. Поэтому придется также запастись терпением и в ожидании погожих теплых дней.

Подробнее о погоде на 11 мая в Украине - читайте в материале.

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