Контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, - Міноборони

За словами чиновниці, майбутні контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, завдяки Резерв+.

Раніше медогляд був прив’язаний лише до місця обліку. Зараз у добровольців є три варіанти для проходження ВЛК.

Тепер громадяни, які планують підписати контракт, можуть обрати локацію ВЛК:

за місцем обліку, як і раніше;

за місцем проживання;

на базі майбутньої військової частини.

"Це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому. Для цього достатньо оновити Резерв+ до останньої версії", - зазначила Черногоренко.

Реформа ВЛК

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні стартувала реформа ВЛК, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді. Так, з 1 квітня 2025 року цей процес стане обов'язковим для всіх військово-лікарських комісій.

Окрім того, наступний етап реформи відбудеться у співпраці з МОЗ, коли громадяни зможуть проходити ВЛК в будь-якому зручному медичному закладі.

Інформація про проходження комісії буде автоматично передаватися до Міноборони, що дозволить уникнути черг і колапсів на ВЛК.

Також в Україні вже до листопада 2025 року буде впроваджено анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу проходження медогляду військовозобов'язаними.