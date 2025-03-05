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В Україні відсьогодні постанови ВЛК будуть оформлювати онлайн

Середа 05 березня 2025 16:50
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В Україні відсьогодні постанови ВЛК будуть оформлювати онлайн Фото: Постанови ВЛК будуть оформлювати онлайн (biz.today.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні стартувала реформа військово-лікарських комісій, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді. З 1 квітня 2025 року цей процес стане обов'язковим для всіх ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.

Україна продовжує реформу військово-лікарських комісій, щоб спростити процеси для військовослужбовців.

Як це працює:

  • Запущено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ, який замінює паперові висновки на онлайн-формат.
  • Направлення на ВЛК з реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.
  • Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних миттєво відображаються в додатку "Резерв+".
  • Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

З 1 березня 2025 року військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, зможуть оформляти електронні постанови, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ЛКК.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлятися онлайн: швидко, просто, без бюрократії", - Умеров.

Нагадаємо, що наступний етап реформи відбудеться у співпраці з МОЗ, коли громадяни зможуть проходити ВЛК в будь-якому зручному медичному закладі.

Інформація про проходження комісії буде автоматично передаватися до Міноборони, що дозволить уникнути черг і колапсів на ВЛК.

За словами заступника міністра, реформа буде впроваджена протягом першого півріччя цього року.

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