Контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, - Минобороны

По словам чиновницы, будущие контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+.

Ранее медосмотр был привязан только к месту учета. Сейчас у добровольцев есть три варианта для прохождения ВВК.

Теперь граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать локацию ВВК:

по месту учета, как и раньше;

по месту жительства;

на базе будущей воинской части.

"Это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом. Для этого достаточно обновить Резерв+ до последней версии", - отметила Черногоренко.

Реформа ВВК

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стартовала реформа ВВК, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. Так, с 1 апреля 2025 года этот процесс станет обязательным для всех военно-врачебных комиссий.

Кроме того, следующий этап реформы состоится в сотрудничестве с Минздравом, когда граждане смогут проходить ВВК в любом удобном медицинском учреждении.

Информация о прохождении комиссии будет автоматически передаваться в Минобороны, что позволит избежать очередей и коллапсов на ВВК.

Также в Украине уже к ноябрю 2025 года будет внедрено анонимное рассмотрение дел ВВК. Это будет третий этап цифровизации процесса прохождения медосмотра военнообязанными.