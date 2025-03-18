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Контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, - Минобороны

Фото: у контрактников есть три варианта для прохождения ВВК (biz today ua)
Автор: Ірина Гайдук

Добровольцы, которые хотят служить в украинской армии по контракту, смогут самостоятельно выбирать место прохождения ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

По словам чиновницы, будущие контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+.

Ранее медосмотр был привязан только к месту учета. Сейчас у добровольцев есть три варианта для прохождения ВВК.

Теперь граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать локацию ВВК:

  • по месту учета, как и раньше;
  • по месту жительства;
  • на базе будущей воинской части.

"Это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом. Для этого достаточно обновить Резерв+ до последней версии", - отметила Черногоренко.

Реформа ВВК

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стартовала реформа ВВК, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. Так, с 1 апреля 2025 года этот процесс станет обязательным для всех военно-врачебных комиссий.

Кроме того, следующий этап реформы состоится в сотрудничестве с Минздравом, когда граждане смогут проходить ВВК в любом удобном медицинском учреждении.

Информация о прохождении комиссии будет автоматически передаваться в Минобороны, что позволит избежать очередей и коллапсов на ВВК.

Также в Украине уже к ноябрю 2025 года будет внедрено анонимное рассмотрение дел ВВК. Это будет третий этап цифровизации процесса прохождения медосмотра военнообязанными.

 

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ВЛККонтрактная армия