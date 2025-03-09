Реформа ВЛК. До кінця року розгляд справ стане анонімним, - ТЦК

В Україні вже до листопада 2025 року буде впроваджено анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу.

Про це заявив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Рівненської ОДА.

Він розповів, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", - сказав Гусарук.

Також представник ТЦК додав, що вже на останньому третьому етапі цифровізації - військово-лікарські комісії розглядатимуть анонімізовані справи, і це вже станеться в цьому році.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", - поінформував він.