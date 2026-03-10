UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Контракти на мільйони: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні

21:03 10.03.2026 Вт
2 хв
Ер-Ріяд більше не хоче збивати дешеві дрони "золотими" ракетами
aimg Валерія Поліщук
Ілюстративне фото: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні (Getty Images)

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони. Країни Перської затоки планують використовувати український досвід для боротьби з дронами-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

За даними джерел видання, Ер-Ріяд веде переговори про закупівлю дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій виявили й інші країни регіону, зокрема представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.

Ефективність проти "Шахедів"

Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими типами іранських дронів "Шахед", які Росія використовує проти України. Досі США та їхні союзники в регіоні часто збивали ці дешеві апарати за допомогою високовартісних ракет, що є економічно невигідним.

Український підхід пропонує альтернативні методи:

  • дрони-перехоплювачі: апарати, які врізаються у ворожий безпілотник або вибухають поруч із ним;
  • системи РЕБ: засоби, що глушать сигнали зв'язку дрона, змушуючи його втрачати ціль.

Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops - перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.

Допомога України на Близькому Сході

В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський підтвердив, що Україна надала США технологічну підтримку для захисту їхніх військових об’єктів у Йорданії. Йдеться про відправлення партії дронів-перехоплювачів та групи фахівців.

Запит від Вашингтона надійшов 5 березня, і вже за добу українська місія вирушила на Близький Схід.

