Контракти на мільйони: Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні

Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі українських систем протиповітряної оборони. Країни Перської затоки планують використовувати український досвід для боротьби з дронами-камікадзе, якими Росія атакує Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, Ер-Ріяд веде переговори про закупівлю дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.
Окрім Саудівської Аравії, інтерес до українських технологій виявили й інші країни регіону, зокрема представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам.
Країни Перської затоки зіткнулися з тими самими типами іранських дронів "Шахед", які Росія використовує проти України. Досі США та їхні союзники в регіоні часто збивали ці дешеві апарати за допомогою високовартісних ракет, що є економічно невигідним.
Український підхід пропонує альтернативні методи:
Наразі США вже перекинули до Перської затоки частину комплексів Merops - перехоплювачів, які пройшли успішні випробування в бойових умовах в Україні.
В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський підтвердив, що Україна надала США технологічну підтримку для захисту їхніх військових об’єктів у Йорданії. Йдеться про відправлення партії дронів-перехоплювачів та групи фахівців.
Запит від Вашингтона надійшов 5 березня, і вже за добу українська місія вирушила на Близький Схід.