RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Контракты на миллионы: Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке дронов в Украине

21:03 10.03.2026 Вт
2 мин
Эр-Рияд больше не хочет сбивать дешевые дроны "золотыми" ракетами
aimg Валерия Полищук
Иллюстративное фото: Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке дронов в Украине (Getty Images)

Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны. Страны Персидского залива планируют использовать украинский опыт для борьбы с дронами-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

По данным источников издания, Эр-Рияд ведет переговоры о закупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. Стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя финальный документ еще не подписан.

Кроме Саудовской Аравии, интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона, в частности представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам.

Эффективность против "Шахедов"

Страны Персидского залива столкнулись с теми же типами иранских дронов "Шахед", которые Россия использует против Украины. До сих пор США и их союзники в регионе часто сбивали эти дешевые аппараты с помощью дорогостоящих ракет, что является экономически невыгодным.

Украинский подход предлагает альтернативные методы:

  • дроны-перехватчики: аппараты, которые врезаются во вражеский беспилотник или взрываются рядом с ним;
  • системы РЭБ: средства, глушащие сигналы связи дрона, заставляя его терять цель.

Сейчас США уже перебросили в Персидский залив часть комплексов Merops - перехватчиков, которые прошли успешные испытания в боевых условиях в Украине.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

В интервью The New York Times Владимир Зеленский подтвердил, что Украина предоставила США технологическую поддержку для защиты их военных объектов в Иордании. Речь идет об отправке партии дронов-перехватчиков и группы специалистов.

Запрос от Вашингтона поступил 5 марта, и уже через сутки украинская миссия отправилась на Ближний Восток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Саудовская АравияБлижний востокУкраинаДрони