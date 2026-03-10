Контракты на миллионы: Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке дронов в Украине

Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны. Страны Персидского залива планируют использовать украинский опыт для борьбы с дронами-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным источников издания, Эр-Рияд ведет переговоры о закупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. Стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя финальный документ еще не подписан.
Кроме Саудовской Аравии, интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона, в частности представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам.
Страны Персидского залива столкнулись с теми же типами иранских дронов "Шахед", которые Россия использует против Украины. До сих пор США и их союзники в регионе часто сбивали эти дешевые аппараты с помощью дорогостоящих ракет, что является экономически невыгодным.
Украинский подход предлагает альтернативные методы:
Сейчас США уже перебросили в Персидский залив часть комплексов Merops - перехватчиков, которые прошли успешные испытания в боевых условиях в Украине.
В интервью The New York Times Владимир Зеленский подтвердил, что Украина предоставила США технологическую поддержку для защиты их военных объектов в Иордании. Речь идет об отправке партии дронов-перехватчиков и группы специалистов.
Запрос от Вашингтона поступил 5 марта, и уже через сутки украинская миссия отправилась на Ближний Восток.