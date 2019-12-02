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Контракт на транзит газу не буде підписано на нормандському саміті, - Оржель

Новини » Політика     02.12.2019 - 12:29
Контракт на транзит газу не буде підписано на нормандському саміті, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Оржель проти переведення економічних переговорів у нормандський формат

На саміті "нормандської четвірки" в Парижі не зможуть підписати контракт на транзит газу по території України. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, неправильно переводити економічні переговори, які мають збалансувати інтереси всіх сторін, у нормандський формат.

"Цей контракт укладається між двома суб'єктами господарювання. Тому якщо на цих переговорах, а я так розумію, що не передбачається участь суб'єктів господарювання - "Газпром" і "Нафтогазу", тому навряд чи буде підписано контракт (на нормандській зустрічі, - ред.)", - заявив Оржель.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський допускає, що питання про укладення нового контракту на транзит російського буде обговорюватися в рамках нормандської зустрічі.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не повинно бути пов'язано з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також розглядається в нормандському форматі", - додав Зеленський.

Минулого тижня також стало відомо, що Україна і РФ почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу.

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Новини України транзит газаОлексій ОржельНормандська четвірка
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