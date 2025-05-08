Контракт по-новому: ціни на навчання в українських вишах злетять цього літа

Що змінитися у розрахунку вартості навчання

Згідно з постановою, відтепер навчання на контракті для окремих спеціальностей не може коштувати менше, ніж держава витрачає на навчання бюджетника на тій самій спеціальності у конкретному ЗВО. Йдеться про запровадження граничної (мінімальної) вартості контракту, яку університети зобов’язані враховувати під час формування цін.

Це правило стосується понад 50 спеціальностей, зокрема:

гуманітарні науки та мистецтво - журналістика, дизайн, аудіовізуальне мистецтво, філологія (окрім україністики та класичних мов);

соціальні науки та управління - економіка, політологія, міжнародні відносини, соціологія, психологія, публічне управління, право;

бізнес і фінанси - менеджмент, маркетинг, облік і оподаткування, фінанси;

ІТ і технічні науки - прикладна математика, програмна інженерія, комп’ютерні науки, кібербезпека, архітектура;

медицина - стоматологія, медицина, педіатрія, фармація, медсестринство;

сфера послуг - готельно-ресторанна справа, туризм;

транспорт - морський і внутрішній водний транспорт.

Нову вартість мають оголосити до 19 травня

Виші мають оприлюднити інформацію про вартість навчання на перший курс та загальну суму за весь термін навчання не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів. Оскільки реєстрація заяв на вступ розпочинається 19 липня, нові прайси університети повинні показати до 19 травня 2025 року.

Такі вимоги прописані у "Порядку формування мінімального розміру плати за навчання", затвердженому КМУ.

Аргументи МОН

У Міністерстві освіти і науки пояснюють: нововведення має вирішити проблему занижених контрактних ставок, які часто нижчі за витрати держави на навчання одного бюджетника.

"Коли держава виділяє 55-56 тисяч гривень на одного студента, а контракт коштує 25 тисяч, виникає логічне питання: хто покриває різницю? Часто - сама ж держава. Це демотивує викладачів і призводить до деградації освітньої системи", - пояснює заступник міністра освіти Михайло Винницький.

На його думку, нові правила допоможуть університетам мати стабільне фінансування, що дасть змогу підвищити якість підготовки, зберегти фахових викладачів і забезпечити матеріально-технічну базу.

Позиція ректорів

Проте не всі освітяни підтримують ініціативу уряду. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко заявив, що нова система суперечить європейським підходам, де освіта у державних вишах для громадян ЄС - безкоштовна або символічна за ціною.

"Аналіз показує, що після набуття чинності постанови №417 вартість навчання в Україні стане вищою, ніж у низці університетів Польщі, Чехії, Словаччини. Це лише прискорить виїзд української молоді за кордон", - наголосив він.

1 травня Спілка ректорів звернулася до Президента України з проханням зупинити дію постанови №417. У листі йдеться про ризики для доступності вищої освіти та негативні наслідки для українських ЗВО.

Після публікації оновлених цін стане зрозуміло, наскільки подорожчає навчання на конкретних спеціальностях. Тим часом університети мають врахувати позицію МОН, водночас зберігши конкурентоспроможність для абітурієнтів.