Контракт по-новому: цены на обучение в украинских вузах взлетят этим летом

С 2025 года стоимость контрактного обучения в государственных учреждениях высшего образования на ряде престижных специальностей возрастет - цена должна соответствовать фактическим затратам государства на подготовку одного бюджетного студента.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua сообщает, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров №417, которое уже подписано.
Согласно постановлению, отныне обучение на контракте для отдельных специальностей не может стоить меньше, чем государство тратит на обучение бюджетника на той же специальности в конкретном ВУЗе. Речь идет о введении предельной (минимальной) стоимости контракта, которую университеты обязаны учитывать при формировании цен.
Это правило касается более 50 специальностей, в частности:
Вузы должны обнародовать информацию о стоимости обучения на первый курс и общую сумму за весь срок обучения не позднее чем за два месяца до начала приема документов. Поскольку регистрация заявлений на поступление начинается 19 июля, новые прайсы университеты должны показать до 19 мая 2025 года.
Такие требования прописаны в "Порядке формирования минимального размера платы за обучение", утвержденном КМУ.
В Министерстве образования и науки объясняют: нововведение должно решить проблему заниженных контрактных ставок, которые часто ниже расходов государства на обучение одного бюджетника.
"Когда государство выделяет 55-56 тысяч гривен на одного студента, а контракт стоит 25 тысяч, возникает логичный вопрос: кто покрывает разницу? Часто - само же государство. Это демотивирует преподавателей и приводит к деградации образовательной системы", - объясняет заместитель министра образования Михаил Винницкий.
По его мнению, новые правила помогут университетам иметь стабильное финансирование, что позволит повысить качество подготовки, сохранить профессиональных преподавателей и обеспечить материально-техническую базу.
Однако не все педагоги поддерживают инициативу правительства. Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко заявил, что новая система противоречит европейским подходам, где образование в государственных вузах для граждан ЕС - бесплатное или символическое по цене.
"Анализ показывает, что после вступления в силу постановления №417 стоимость обучения в Украине станет выше, чем в ряде университетов Польши, Чехии, Словакии. Это лишь ускорит выезд украинской молодежи за границу", - подчеркнул он.
1 мая Союз ректоров обратился к Президенту Украины с просьбой остановить действие постановления №417. В письме говорится о рисках для доступности высшего образования и негативных последствиях для украинских ВУЗов.
После публикации обновленных цен станет понятно, насколько подорожает обучение на конкретных специальностях. Между тем университеты должны учесть позицию МОН, одновременно сохранив конкурентоспособность для абитуриентов.
Ранее РБК-Украина писало, в Украине ежегодно составляют Консолидированный рейтинг университетов - в десятку лидеров стабильно входят Шевченковский, Львовский, КПИ, Каразина и другие вузы. Стоимость обучения в вузах зависит от специальности - колеблется от 15 до почти 49 тысяч гривен в год. Самые дешевые направления - аграрные и технические, самые дорогие - медицина, право, ІТ, сценическое искусство. Абитуриенты, набравшие более 150 баллов на НМТ, могут получить государственный грант, даже поступая на контракт. Если не удалось сдать НМТ - есть варианты поступления в колледжи, профтехи или зарубежные вузы. Льготники могут поступать без теста.
Напомним, Киевские университеты стабильно входят в число самых популярных в Украине. Мы собрали подборку 10 лучших столичных вузов по результатам трех авторитетных рейтингов: "Топ-200 Украина", Scopus и средний балл НМТ на контракт.
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