"Контракт 60+": у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли, як підписати угоду

В Україні запровадили новий механізм набору до війська - "Контракт 60+", який дозволяє громадянам старшого віку добровільно підписувати річний контракт на військову службу. Він став доповненням до вже відомих проєктів "Контракт 18-24", "Лінія дронів" і "Контракт 18-24: дрони".
Про порядок його укладання РБК-Україна розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.
Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на період дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого мають можливість служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському, старшинському складі, а за наявності відповідної підготовки - й на офіцерських.
Приймаються громадяни у віці від 60 років, які:
"Перевагу матимуть кандидати, звільнені зі служби після 2015 року, учасники бойових дій та фахівці дефіцитних спеціальностей", - зазначив Абель.
Звернення до частини. Командир військової частини, куди звернувся кандидат 60+, інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді для визначення придатності.
Висновок ВЛК. Після отримання позитивного висновку командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ з обґрунтуванням необхідності залучення кандидата.
Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури до частини надходить відповідь; погоджений список є підставою для надання письмової згоди (листа) на укладення контракту.
Оформлення справи. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ формує особову справу, яка є необхідною для завершення процедури укладання контракту.
Для підписання "Контракту 60+" потрібні:
Долучитися до ЗСУ можна двома шляхами:
Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 503 696.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні офіційно стартував механізм прийому на контрактну службу громадян віком від 60 років. Відповідний закон Рада ухвалила в липні, а президент підписав наприкінці місяця. Служити можна лише добровільно та за умови придатності за висновком ВЛК. Мобілізація після 60 років, як і раніше, не передбачена.