"Контракт 18-24". У ЗСУ розширили перелік вакансій: список

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші", - розповів глава Міноброни Рустем Умєров.

Кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18.

Нові позиції:

старший стрілець-номер обслуги;

кулеметник;

кулеметник-розвідник;

старший навідник;

розвідник-навідник;

розвідник-номер обслуги;

розвідник-радіотелефоніст;

розвідник-оператор;

старший розвідник-стрілець-снайпер.

Вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Варто нагадати, що наразі в проекті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

Контракт 18-24"

Президент Володимир Зеленський анонсував розробку спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

За даними Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.