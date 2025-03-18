"Контракт 18-24". Як подати заяву, пройти ВЛК та що відомо про умови служби

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Що потрібно для укладання "Контракту 18-24"

Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом у межах ініціативи "Контракт 18-24" подаються у паперовій або електронній формі:

до центрів рекрутингу;

до рекрутингових підрозділів військових частин.

В електронному вигляді заяву можна подавати також:

через кабінет призовника у застосунку "Резерв+";

через відповідну платформу "Контракт 18-24".

При цьому в заяві повинна бути така інформація:

персональні дані (ПІБ, дата народження тощо);

обрана військова частина;

обрана штатна посада;

інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду;

контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Хто і в який термін ухвалює рішення

У Міноборони розповіли, що після подачі заяви з кандидатом зв'язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини.

"Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди", - уточнили в міністерстві.

Зазначається, що рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом ухвалюється впродовж трьох робочих днів.

"У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення із зазначенням причини", - пояснили українцям.

У разі схвалення позитивного рішення, командир військової частини:

доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи;

організовує проведення професійно-психологічного відбору;

направляє на проходження медогляду - військово-лікарської комісії (ВЛК).

Чи є особливості у проходженні ВЛК

Згідно з інформацією Міністерства оборони, кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду:

в діючих при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП) військово-лікарських комісіях;

у медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій.

"При цьому кандидат може самостійно обирати місце й дату проведення медогляду", - наголосили в МОУ.

Зазначається також, що всі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.

Якими є обов'язкова умова контракту та спеціальності

Наступний крок після визначення придатності кандидата до військової служби - командир військової частини укладає з ним однорічний контракт.

"Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту", - повідомили у Міноборони України.

Уточнюється, що цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями (ВОС) та штатними посадами:

ВОС 100 - стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

ВОС 102, ВОС 103 - помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

ВОС 106 - розвідник, старший розвідник.

Що відбувається з рекрутом після підписання контракту

Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.

Крім того, командир військової частини впродовж трьох робочих днів має проінформувати про прийняття кандидата на військову службу:

керівника ТЦК та СП, в якому громадянин перебуває на військовому обліку;

роботодавця цієї людини.

"Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди, передбачена для даного виду контрактів, у розмірі 200 000 гривень. Винагороду виплачує військова частина", - розповіли українцям.

Етапи "Контракту 18-24" (інфографіка: mod.gov.ua)

Скільки триває посилена підготовка та адаптація

Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається:

з базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 діб;

з фахової підготовки - 14 діб;

з курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.

"Категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки", - наголосили в Міністерстві оборони.

Коли військовослужбовця залучають до бойових завдань

Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині.

Саме з цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини.

На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 000 гривень.

Під час служби військовослужбовець отримує також:

щомісячне грошове забезпечення за посадою;

додаткові виплати, передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Після закінчення строку дії однорічного контракту та видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець (за умови виконання усіх зобов'язань по контракту) отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 000 гривень.

Крім того, з цього моменту у нього з'являється право: