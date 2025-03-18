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"Контракт 18-24". Як подати заяву, пройти ВЛК та що відомо про умови служби

Українці віком 18-24 років можуть вступити на військову службу за однорічним контрактом (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Проект "Контракт 18-24" Міністерство оборони України офіційно розпочало в лютому 2025 року. Йдеться про добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Зміст

Що потрібно для укладання "Контракту 18-24"

Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом у межах ініціативи "Контракт 18-24" подаються у паперовій або електронній формі:

  • до центрів рекрутингу;
  • до рекрутингових підрозділів військових частин.

В електронному вигляді заяву можна подавати також:

  • через кабінет призовника у застосунку "Резерв+";
  • через відповідну платформу "Контракт 18-24".

При цьому в заяві повинна бути така інформація:

  • персональні дані (ПІБ, дата народження тощо);
  • обрана військова частина;
  • обрана штатна посада;
  • інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду;
  • контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Хто і в який термін ухвалює рішення

У Міноборони розповіли, що після подачі заяви з кандидатом зв'язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини.

"Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди", - уточнили в міністерстві.

Зазначається, що рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом ухвалюється впродовж трьох робочих днів.

"У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення із зазначенням причини", - пояснили українцям.

У разі схвалення позитивного рішення, командир військової частини:

  • доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи;
  • організовує проведення професійно-психологічного відбору;
  • направляє на проходження медогляду - військово-лікарської комісії (ВЛК).

Чи є особливості у проходженні ВЛК

Згідно з інформацією Міністерства оборони, кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду:

  • в діючих при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП) військово-лікарських комісіях;
  • у медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій.

"При цьому кандидат може самостійно обирати місце й дату проведення медогляду", - наголосили в МОУ.

Зазначається також, що всі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.

Якими є обов'язкова умова контракту та спеціальності

Наступний крок після визначення придатності кандидата до військової служби - командир військової частини укладає з ним однорічний контракт.

"Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту", - повідомили у Міноборони України.

Уточнюється, що цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями (ВОС) та штатними посадами:

  • ВОС 100 - стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;
  • ВОС 102, ВОС 103 - помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;
  • ВОС 106 - розвідник, старший розвідник.

Що відбувається з рекрутом після підписання контракту

Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.

Крім того, командир військової частини впродовж трьох робочих днів має проінформувати про прийняття кандидата на військову службу:

  • керівника ТЦК та СП, в якому громадянин перебуває на військовому обліку;
  • роботодавця цієї людини.

"Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди, передбачена для даного виду контрактів, у розмірі 200 000 гривень. Винагороду виплачує військова частина", - розповіли українцям.

Етапи "Контракту 18-24" (інфографіка: mod.gov.ua)

Скільки триває посилена підготовка та адаптація

Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається:

  • з базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 діб;
  • з фахової підготовки - 14 діб;
  • з курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.

"Категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки", - наголосили в Міністерстві оборони.

Коли військовослужбовця залучають до бойових завдань

Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині.

Саме з цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини.

На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 000 гривень.

Під час служби військовослужбовець отримує також:

  • щомісячне грошове забезпечення за посадою;
  • додаткові виплати, передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Після закінчення строку дії однорічного контракту та видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець (за умови виконання усіх зобов'язань по контракту) отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 000 гривень.

Крім того, з цього моменту у нього з'являється право:

  • на оформлення пільгової іпотеки з "нульовою" ставкою;
  • вільного виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про види контрактів та умови служби в ЗСУ - які строки та соціальні гарантії "світять" військовим в Україні.

Читайте також, скільки людей можуть залучити до армії за "Контрактом 18-24".

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