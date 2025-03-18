"Контракт 18-24". Як подати заяву, пройти ВЛК та що відомо про умови служби

Проект "Контракт 18-24" Міністерство оборони України офіційно розпочало в лютому 2025 року. Йдеться про добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
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Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом у межах ініціативи "Контракт 18-24" подаються у паперовій або електронній формі:
В електронному вигляді заяву можна подавати також:
При цьому в заяві повинна бути така інформація:
У Міноборони розповіли, що після подачі заяви з кандидатом зв'язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини.
"Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди", - уточнили в міністерстві.
Зазначається, що рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом ухвалюється впродовж трьох робочих днів.
"У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення із зазначенням причини", - пояснили українцям.
У разі схвалення позитивного рішення, командир військової частини:
Згідно з інформацією Міністерства оборони, кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду:
"При цьому кандидат може самостійно обирати місце й дату проведення медогляду", - наголосили в МОУ.
Зазначається також, що всі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.
Наступний крок після визначення придатності кандидата до військової служби - командир військової частини укладає з ним однорічний контракт.
"Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту", - повідомили у Міноборони України.
Уточнюється, що цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями (ВОС) та штатними посадами:
Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.
Крім того, командир військової частини впродовж трьох робочих днів має проінформувати про прийняття кандидата на військову службу:
"Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди, передбачена для даного виду контрактів, у розмірі 200 000 гривень. Винагороду виплачує військова частина", - розповіли українцям.
Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається:
"Категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки", - наголосили в Міністерстві оборони.
Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині.
Саме з цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини.
На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 000 гривень.
Під час служби військовослужбовець отримує також:
Після закінчення строку дії однорічного контракту та видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець (за умови виконання усіх зобов'язань по контракту) отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 000 гривень.
Крім того, з цього моменту у нього з'являється право:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про види контрактів та умови служби в ЗСУ - які строки та соціальні гарантії "світять" військовим в Україні.
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