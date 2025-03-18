"Контракт 18-24". Как подать заявление, пройти ВЛК и что известно об условиях службы

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Что нужно для заключения "Контракта 18-24"

Заявления о желании поступить на военную службу по однолетнему контракту в рамках инициативы "Контракт 18-24" подаются в бумажной или электронной форме:

в центры рекрутинга;

в рекрутинговые подразделения воинских частей.

В электронном виде заявление можно подавать также:

через кабинет призывника в приложении "Резерв+";

через соответствующую платформу "Контракт 18-24".

При этом в заявлении должна быть следующая информация:

персональные данные (ФИО, дата рождения и т.д.);

выбранная воинская часть;

выбранная штатная должность;

информация о выбранном месте прохождения медицинского осмотра;

контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

Кто и в какой срок принимает решение

В Минобороны рассказали, что после подачи заявления с кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части.

"Они уточняют его намерения по заключению контракта путем проведения собеседования", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение трех рабочих дней.

"В случае отказа командир направляет кандидату соответствующее уведомление с указанием причины", - объяснили украинцам.

В случае принятия положительного решения, командир воинской части:

доводит кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела;

организовывает проведение профессионально-психологического отбора;

направляет на прохождение медосмотра - военно-врачебной комиссии (ВВК).

Есть ли особенности в прохождении ВВК

Согласно информации Министерства обороны, кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра:

в действующих при районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) военно-врачебных комиссиях;

в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий.

"При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра", - отметили в МОУ.

Отмечается также, что все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.

Каковы обязательное условие контракта и специальности

Следующий шаг после определения пригодности кандидата к военной службе - командир воинской части заключает с ним однолетний контракт.

"Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее 6 месяцев в течение действия контракта", - сообщили в Минобороны Украины.

Уточняется, что этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям (ВОС) и штатным должностям:

ВОС 100 - стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

ВОС 102, ВОС 103 - помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

ВОС 106 - разведчик, старший разведчик.

Что происходит с рекрутом после подписания контракта

После подписания контракта командир соответствующим приказом назначает кандидата на выбранную/предложенную вакантную должность и издает приказ о зачислении его в списки воинской части с постановкой на все виды обеспечения.

Кроме того, командир воинской части в течение трех рабочих дней должен проинформировать о принятии кандидата на военную службу:

руководителя ТЦК и СП, в котором гражданин состоит на воинском учете;

работодателя этого человека.

"После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов, в размере 200 000 гривен. Вознаграждение выплачивает воинская часть", - рассказали украинцам.

Этапы "Контракта 18-24" (инфографика: mod.gov.ua)

Сколько длится усиленная подготовка и адаптация

После подписания контракта рекрут направляется на прохождение усиленной подготовки, которая состоит:

из базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 45 суток;

из профессиональной подготовки - 14 суток;

из курса адаптации в воинской части - 14 суток.

"Категорически запрещается направление указанной категории военнослужащих в зону проведения военных (боевых) действий без полного прохождения усиленной подготовки", - отметили в Министерстве обороны.

Когда военнослужащего привлекают к боевым задачам

После прохождения подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части.

Именно с этого момента он привлекается к выполнению боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части.

На основании этого приказа военнослужащему выплачивается вторая часть денежного вознаграждения в размере 300 000 гривен.

Во время службы военнослужащий получает также:

ежемесячное денежное обеспечение по должности;

дополнительные выплаты, предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.

После окончания срока действия однолетнего контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава, военнослужащий (при условии выполнения всех обязательств по контракту) получает последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 000 гривен.

Кроме того, с этого момента у него появляется право: