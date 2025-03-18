"Контракт 18-24". Как подать заявление, пройти ВЛК и что известно об условиях службы

Проект "Контракт 18-24" Министерство обороны Украины официально начало в феврале 2025 года. Речь идет о добровольной инициативе для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
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Заявления о желании поступить на военную службу по однолетнему контракту в рамках инициативы "Контракт 18-24" подаются в бумажной или электронной форме:
В электронном виде заявление можно подавать также:
При этом в заявлении должна быть следующая информация:
В Минобороны рассказали, что после подачи заявления с кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части.
"Они уточняют его намерения по заключению контракта путем проведения собеседования", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение трех рабочих дней.
"В случае отказа командир направляет кандидату соответствующее уведомление с указанием причины", - объяснили украинцам.
В случае принятия положительного решения, командир воинской части:
Согласно информации Министерства обороны, кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра:
"При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра", - отметили в МОУ.
Отмечается также, что все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.
Следующий шаг после определения пригодности кандидата к военной службе - командир воинской части заключает с ним однолетний контракт.
"Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее 6 месяцев в течение действия контракта", - сообщили в Минобороны Украины.
Уточняется, что этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям (ВОС) и штатным должностям:
После подписания контракта командир соответствующим приказом назначает кандидата на выбранную/предложенную вакантную должность и издает приказ о зачислении его в списки воинской части с постановкой на все виды обеспечения.
Кроме того, командир воинской части в течение трех рабочих дней должен проинформировать о принятии кандидата на военную службу:
"После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов, в размере 200 000 гривен. Вознаграждение выплачивает воинская часть", - рассказали украинцам.
После подписания контракта рекрут направляется на прохождение усиленной подготовки, которая состоит:
"Категорически запрещается направление указанной категории военнослужащих в зону проведения военных (боевых) действий без полного прохождения усиленной подготовки", - отметили в Министерстве обороны.
После прохождения подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части.
Именно с этого момента он привлекается к выполнению боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части.
На основании этого приказа военнослужащему выплачивается вторая часть денежного вознаграждения в размере 300 000 гривен.
Во время службы военнослужащий получает также:
После окончания срока действия однолетнего контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава, военнослужащий (при условии выполнения всех обязательств по контракту) получает последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 000 гривен.
Кроме того, с этого момента у него появляется право:
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