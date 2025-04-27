Контракт "18-24": як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ

Від початку запуску проєкту контрактної служби "18-24" до 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ надійшла велика кількість заявок. Однак не всі кандидати пройшли відбір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву рекрутера 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Владислава Ухваткіна в ефірі телемарафону.

"Сталої цифри немає, адже заявки надходять постійно. Є велика динаміка. Молодь у віці від 18 до 24 років свідомо приймає рішення долучитися до лав Збройних сил України, зокрема до нашої 38-ї бригади морської піхоти", - зазначив Ухваткін.

Він зауважив, що процедура оформлення передбачає проходження:

співбесіди з рекрутером,

психологічних тестів,

медичної комісії.

Після цього кандидати розпочинають базову підготовку, яка триває до чотирьох місяців.

"Підготовка передбачає фізичні навантаження, морально-психологічну стійкість, командну злагодженість. Ми розраховуємо на цих хлопців, бо на них покладено велику відповідальність", - додав рекрутер.

Ухваткін наголосив, що, попри потребу в кадрах, бригада дуже серйозно підходить до відбору.

"Бувають випадки, коли кандидат має велику мотивацію, але не відповідає фізичним критеріям чи віковим обмеженням. Ми не кажемо людині ’ні’. Намагаємося знайти альтернативний варіант - запропонувати іншу посаду або контракт на три роки", - пояснив він.

Наразі 38-а бригада потребує фахівців на такі посади: