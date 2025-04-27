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Контракт "18-24": як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ

Україна, Неділя 27 квітня 2025 18:59
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Контракт "18-24": як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ Фото: як долучитися до морської піхоти ЗСУ (facebook.com navy mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Від початку запуску проєкту контрактної служби "18-24" до 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ надійшла велика кількість заявок. Однак не всі кандидати пройшли відбір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву рекрутера 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Владислава Ухваткіна в ефірі телемарафону.

"Сталої цифри немає, адже заявки надходять постійно. Є велика динаміка. Молодь у віці від 18 до 24 років свідомо приймає рішення долучитися до лав Збройних сил України, зокрема до нашої 38-ї бригади морської піхоти", - зазначив Ухваткін.

Він зауважив, що процедура оформлення передбачає проходження:

  • співбесіди з рекрутером,
  • психологічних тестів,
  • медичної комісії.

Після цього кандидати розпочинають базову підготовку, яка триває до чотирьох місяців.

"Підготовка передбачає фізичні навантаження, морально-психологічну стійкість, командну злагодженість. Ми розраховуємо на цих хлопців, бо на них покладено велику відповідальність", - додав рекрутер.

Ухваткін наголосив, що, попри потребу в кадрах, бригада дуже серйозно підходить до відбору.

"Бувають випадки, коли кандидат має велику мотивацію, але не відповідає фізичним критеріям чи віковим обмеженням. Ми не кажемо людині ’ні’. Намагаємося знайти альтернативний варіант - запропонувати іншу посаду або контракт на три роки", - пояснив він.

Наразі 38-а бригада потребує фахівців на такі посади:

  • стрілець,
  • стрілець-санітар,
  • гранатометник,
  • помічник гранатометника,
  • снайпер,
  • розвідник.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

У Міноборони пояснили, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.

При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.

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