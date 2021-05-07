Штрафы свыше 2 млн гривен и до 12 лет тюрьмы. Как Зеленский предлагает наказывать контрабанду

Контрабанда товаров

Контрабанду товаров, совершенную в крупном размере, хотят наказывать штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это - 170 тысяч - 425 тысяч гривен.

За контрабанду по предварительному сговору группой лиц, или совершенную должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, грозят штрафы от 50 тысяч до 75 тысяч таких минимумов (850 тысяч - 1 млн 275 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Если контрабанду совершила организованная группа - это будет караться лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Контрабанда считается совершенной в крупном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в сто и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. В большом размере - если общая стоимость предметов контрабанды в шестьсот и более раз превышает такой минимум.

Контрабанда подакцизных товаров

Контрабанда подакцизных товаров (кроме электрической энергии), совершенная в крупном размере, согласно проекту, наказывается штрафом от 20 тысяч до 40 тысяч НМДГ (340 тысяч - 680 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

В случае предварительного сговора группы лиц/совершения должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, штраф составит от 75 тысяч до 120 тысяч таких минимумов (1 млн 275 тысяч - 2 млн 40 тысяч гривен). Или же за это будут лишать свободы на срок от шести до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

За контрабанду подакцизных товаров, совершенную организованной группой, грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Значительный размер контрабанды, согласно проекту, - если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электроэнергии) в пятьдесят и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан; в крупном размере - если общая стоимость предметов контрабанды в четыреста и более раз превышает такой минимум.

Недостоверное декларирование товаров

Недостоверное декларирование товаров документ определяет как внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений или непредоставление при таможенном оформлении по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах и/или транспортных средствах коммерческого назначения, подлежащих обязательному декларированию и которые выпускаются в свободное обращение.

Если такие действия привели или могли привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах, за это грозит штраф от 10 тысяч до 17 тысяч НМДГ. Это - 170 тысяч - 289 тысяч гривен.

Наказывать будут и недостоверное декларирование по предварительному сговору группой лиц, или если оно привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах. За это грозит штраф от 45 тысяч до 60 тысяч таких минимумов (720 тысяч - 1 млн 20 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Если декларирование привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, это будут наказывать штрафом от 95 тысяч до 120 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1 млн 615 тысяч - 2 млн 40 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Недостоверное декларирование по предварительному сговору с должностным лицом таможенного органа, или содействие в любой форме таможенником совершению таких действий с использованием власти или служебного положения, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемый в контрабанде, приведшей к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных, больших и особо крупных размерах, освобождается от уголовной ответственности, если он до привлечения к ответственности уплатил двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Под значительным размером средств следует понимать суммы таможенных платежей, которые в сто тридцать и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан; под крупным размером - суммы таможенных платежей, которые в шестьсот пятьдесят и более раз превышают такой минимум.

Под особо крупным размером средств следует понимать суммы таможенных платежей, которые в 1400 и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.